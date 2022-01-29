У Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від пострілів нацгвардійця

У Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від пострілів нацгвардійця

У місті триває другий день жалоби.

У суботу, 29 січня, в Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від куль нацгвардійця.

Церемонія відбувається в Палаці культури "Машинобудівельників", що на вул. Робочій, 166.

Зібралося до 200 людей, передає "Суспільне". Чергує бригада лікарів - для надання медичної допомоги у разі потреби родичам загиблих.

За п'ятьма загиблими військовослужбовцями Нацгвардії відбулася панахида. На ній були присутні керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники правоохоронних органів, військовослужбовці, родичі та друзі загиблих.

"Сьогодні ми прощаємось з нашими військовослужбовцями, які, на жаль, втратили життя. Це день скорботи", – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Після панахиди очільник МВС зустрінеться з рідними загиблих.

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Нагадаємо:

У Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

Через трагедію командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку. Керівництво полку на час розслідування також відсторонене.

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод".

28 січня підозрюваному у розстрілі 4 нацгвардійців та цивільної жінки в Дніпрі 20-річному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід - 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Його триматимуть у СІЗО, а не на гауптвахті.

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