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У Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від пострілів нацгвардійця

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У Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від пострілів нацгвардійця

МВС

У місті триває другий день жалоби.

У суботу, 29 січня, в Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від куль нацгвардійця.

Церемонія відбувається в Палаці культури "Машинобудівельників", що на вул. Робочій, 166.

Зібралося до 200 людей, передає "Суспільне". Чергує бригада лікарів - для надання медичної допомоги у разі потреби родичам загиблих.

За п'ятьма загиблими військовослужбовцями Нацгвардії відбулася панахида. На ній були присутні керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники правоохоронних органів, військовослужбовці, родичі та друзі загиблих. 

"Сьогодні ми прощаємось з нашими військовослужбовцями, які, на жаль, втратили життя. Це день скорботи", – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Після панахиди очільник МВС зустрінеться з рідними загиблих.

© Сегодня
Сегодня
© МВС
МВС
© МВС
МВС
© МВС
МВС
© МВС
МВС

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