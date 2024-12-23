У Дніпрі розпочнеться суд у справі Тищенка: нардепа доправлять на засідання примусово

Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі судитимуть скандального нардепа Миколу Тищенка. Потерпілий Дмитро Мазоха вже прибув на місце, втім нардеп ще не з'явився.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Ольга Поплавська.

Суд у справі Тищенка

Що відомо про справу

Як відомо, конфлікт між чоловіком з візочком та супроводом нардепа Миколи Тищенка спалахнув у червні в середмісті Дніпра. Так звана "охорона" Тищенка силоміць затримала чоловіка на вулиці. Численні відео очевидці почали викладали у соцмережах.

Правоохоронці заявили, що невідомі особи у камуфляжному одязі та балаклавах незаконно утримували та завдали ушкоджень 33-річному чоловіку, який гуляв з немовлям у візочку. У спецпідрозділі "Кракен" підтвердили, що це їхній колишній військовослужбовець.

Дмитро Мазоха прокоментував свої очікування від суду, який невдовзі має розпочатися.

У Дніпрі відбудеться суд у справі Тищенка

"Чекаю справедливості, що він (Тищенко – ред.) все-таки відповість за свої вчинки та дії. Він – народний депутат, це представник народу. А якщо у нас такий представник народу... Він дискредитував військових, військову форму. Приїхав клоун тут лякати. Для чого це було зроблено? Зараз де він? Нехай приїжджає і скаже, що я не військовий", – завершив Мазоха.

Нагадаємо, печерський райсуд Києва 19 вересня подовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід на два місяці.

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