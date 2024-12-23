У Дніпрі розпочнеться суд у справі Тищенка: нардепа доправлять на засідання примусово

Напередодні було ухвалене рішення примусово доправити Тищенка на засідання.
Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі судитимуть скандального нардепа Миколу Тищенка. Потерпілий Дмитро Мазоха вже прибув на місце, втім нардеп ще не з'явився.
Про це повідомляє кореспондент ТСН Ольга Поплавська.
Що відомо про справу
Як відомо, конфлікт між чоловіком з візочком та супроводом нардепа Миколи Тищенка спалахнув у червні в середмісті Дніпра. Так звана "охорона" Тищенка силоміць затримала чоловіка на вулиці. Численні відео очевидці почали викладали у соцмережах.
Правоохоронці заявили, що невідомі особи у камуфляжному одязі та балаклавах незаконно утримували та завдали ушкоджень 33-річному чоловіку, який гуляв з немовлям у візочку. У спецпідрозділі "Кракен" підтвердили, що це їхній колишній військовослужбовець.
Дмитро Мазоха прокоментував свої очікування від суду, який невдовзі має розпочатися.
"Чекаю справедливості, що він (Тищенко – ред.) все-таки відповість за свої вчинки та дії. Він – народний депутат, це представник народу. А якщо у нас такий представник народу... Він дискредитував військових, військову форму. Приїхав клоун тут лякати. Для чого це було зроблено? Зараз де він? Нехай приїжджає і скаже, що я не військовий", – завершив Мазоха.
Нагадаємо, печерський райсуд Києва 19 вересня подовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід на два місяці.
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