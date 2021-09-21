У Дніпрі розшукують 15-річного хлопця, який вийшов з лікарні і зник безвісти (фото)

У Дніпрі розшукують 15-річного хлопця, який вийшов з лікарні і зник безвісти (фото)

Дитина — сирота. Останнім часом хлопець проживав по вулиці Грінченка.

У Дніпрі волонтери розшукують неповнолітнього хлопця, який вийшов з лікарні і зник безвісті.

Про це повідомляють у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей".

Як стало відомо, 10 вересня близько 11:20 з дитячої лікарні №1 на Мануйлівському проспекті втік 15-річний Федір Побережник. Хлопчик сирота, тимчасово проживав по вулиці Грінченка. На зв'язок з близькими не виходить.

Його прикмети: на вигляд близько 13—14 років, зріст — 162 сантиметри, худорлявої статури. Волосся темне, одна сторона голови виголена.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Федора, повідомте за номерами: 102, або 732 07 00, 098 172 11 84", — відзначили в групі "Пошук зниклих дітей".

Нагадаємо, що в Одесі донька знайшла матір, яку 21 рік вважали зниклою безвісти. Жінка втратила пам'ять і не могла згадати своє минуле.

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