У Дніпрі рятують бійця, якого ворожим лазером поранили у зоні ООС

У Дніпрі рятують бійця, якого ворожим лазером поранили у зоні ООС

Його в місто доставили бригадою екстреної медичної допомоги.

У Дніпро із зони ООС евакуювали бійця з лазерним пораненням ока, яке він отримав під час спостереження.

Про це на своїй сторінці написала радник голови Дніпропетровської обласної ради Тетяна Губа.

Так, боєць зараз проходить лікування у Дніпропетровській обласній клінічній офтальмологічній лікарні.

“Наша цивільна бригада екстреної медичної допомоги і катастроф прийняла Сонечко у військових медиків на кордоні Донецької області. Це одна із схем взаємодії медичного цивільного-військового співробітництва, за якою ми працюємо ще з 2014 року”, — розповіла Тетяна Губа.

Вона також запросила представників ОБСЄ на бесіду з бійцем та попросила зафіксувати факт застосування лазерної зброї проти українського воїна.

Новини України: в Запоріжжі попрощалися із загиблим в ООС бійцем

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання