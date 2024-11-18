У Дніпрі СБУ затримала злочинну групу, яка займалася рекетом: її очолював депутат (фото)

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала місцевих підприємців. Під час оперативних заходів у Дніпрі було затримано лідера цієї групи — депутата однієї з місцевих рад.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити «данину», застосовували насильство. Викрадали потерпілих, катували їх і погрожували вбивством. Одним із потерпілих став військовий, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій. Рекетири вибивали з нього 2,5 млн доларів США.

Як з’ясувалося під час розслідування, на трьох автомобілях зловмисники «підрізали» машину військового та викрали його посеред дороги, коли він їхав до місця базування свого підрозділу. Потім їх вивезли в лісопосадку за місто, де протягом години катували та погрожували фізичною розправою. Після цього вони утримували його у заздалегідь підготовленому приміщенні, поки він не погодився передати їм гроші та переоформити частину своїх корпоративних прав на бізнес.

Фото затриманих / Служба безпеки України

Фото / СБУ

Фото / СБУ

Лідер групи був затриманий СБУ, коли знову погрожував військовому вбивством. Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та велику кількість готівки, ймовірно, здобутої злочинним шляхом.

Нагадаємо, на Житомирщині СБУ викрила рекетира, який вимагав гроші навіть у військових. Один з потерпілих, який проходить службу, розповів, що зловмисник погрожував йому вбивством дружини, якщо той не заплатить.

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