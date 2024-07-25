У Дніпрі шахраї влаштували схему з продажу фейкових препаратів в аптеках: як вона діяла

У Дніпрі правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, які влаштували шахрайську схему та “отоварювали” в аптеках фейкових покупців. За час своєї діяльності вони отримали понад один мільйон гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, злочинну схему організував сімейний лікар, який зареєстрував ФОП та мав ліцензію на здійснення лікарської діяльності. Він розробив план, як за допомогою медичної програми “HELSI” отримати з державного бюджету компенсацію за виписані електронні рецепти.

До цієї схеми чоловік залучив свою дружину та ще двох спільників, з якими створював в системі облікові записи пацієнтів та укладав з ними фіктивні декларації як сімейний лікар.

“Реєстрація кабінету пацієнта відбувалася на спеціально придбані нові стартові пакети мобільних операторів. Далі в систему вводилися дані про хворобу “пацієнта” та оформлювався рецепт на ліки, який згідно з державною програмою “Доступні ліки” можна отримати безкоштовно. Така схема дозволяла отримати відшкодування від держави. Отримані кошти розподілялися між усіма членами групи”, - розповіли в Нацполіції області.

Водночас підозрювані створили майже 200 облікових записів фіктивних пацієнтів. Всі анкетні дані пацієнтів, зокрема, номери паспорта та ідентифікаційні коди, належали як реальним пацієнтам, які не давали на це згоди, так і померлим особам. Дані бралися з відкритих джерел, зокрема з мережі Інтернет.

“Загалом “пацієнтам” було виписано понад 1,6 тисячі електронних рецептів на ліки, за які отримано компенсацію від держави у сумі понад 1 млн гривень. Слідчі задокументували злочинну схему та викрили всіх причетних до неї осіб. За результатами проведених слідчих заходів лідеру та учасникам групи повідомлено про підозру за створення та участь в організованій злочинній групі, причетній до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство) КК України”, - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, що у Дніпрі злочинці викрадали в моргах телефони загиблих військових та спустошували рахунки.

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