У Дніпрі "Шахед" влетів просто у вікно квартири, але сталося диво: фото

Дрон влетів у вікно квартири у Дніпрі / © Борис Філатов /Facebook

Під час нічної атаки російської терористичної армії на місто Дніпро один з ворожих дронів влетів просто у вікно квартири у багатоповерхівці.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, опублікувавши фото наслідків «прильоту».

На щастя, російський «Шахед» не вибухнув, тож усі залишилися живі.

На опублікованому фото видно, що ворожий дрон вибив шибу з вікна разом із металопластиковою рамою, але його приліт не спричинив тих жахливих руйнувань, які могли б статися у разі його вибуху.

© Борис Філатов /Facebook

«Таких випадків реально один на мільйон. От і не вір після цього в дива…» — прокоментував наслідок удару Борис Філатов.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом ворога опинилися Харків, Херсон, Одещина та Київщина. Але найбільша атака відбулася на Дніпро.

Під час удару по Дніпру зафіксовано влучання у чотирьохповерховий будинок. Є поранені, під завалами можуть бути люди.

Увечері 25 квітня у Дніпрі знову пролунали вибухи.