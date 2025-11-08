- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі "Шахед" влетів у багатоповерхівку - соцмережі (фото)
Російський дрон-камікадзе поцілив у житлову багатоповерхівку в Дніпрі, спричинивши руйнування й пожежу.
Уночі 8 листопада у місті Дніпро внаслідок атаки безпілотного літального апарата типу «Shahed» сталося влучання в житлову багатоповерхівку.
Відповідно фото з’явилися у соціальних мережах.
Містяни раніше повідомляли про звуки вибухів у місті.
Наразі очевидці повідомляють про величезну діру у фасаді будинку.
Нагадаємо, що росіяни атакували дронами Одещину: куди поцілили.
У Дніпрі "Шахед" влетів у багатоповерхівку - соцмережі (фото) (3 фото)
На фото видно, що пошкоджено конструкції кількох поверхів під’їзду, вибито вікна, є руйнування балконів та внутрішніх стін.
Детальна інформація про кількість постраждалих та ступінь руйнувань наразі уточнюється.