ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі "Шахед" влетів у багатоповерхівку - соцмережі (фото)

Російський дрон-камікадзе поцілив у житлову багатоповерхівку в Дніпрі, спричинивши руйнування й пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дніпро

Дніпро / © фото з соцмереж

Уночі 8 листопада у місті Дніпро внаслідок атаки безпілотного літального апарата типу «Shahed» сталося влучання в житлову багатоповерхівку.

Відповідно фото з’явилися у соціальних мережах.

Містяни раніше повідомляли про звуки вибухів у місті.

Наразі очевидці повідомляють про величезну діру у фасаді будинку.

Нагадаємо, що росіяни атакували дронами Одещину: куди поцілили.

У Дніпрі "Шахед" влетів у багатоповерхівку - соцмережі (фото) (3 фото)

Атака на Дніпро_3 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Атака на Дніпро_2 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Атака на Дніпро_1 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

На фото видно, що пошкоджено конструкції кількох поверхів під’їзду, вибито вікна, є руйнування балконів та внутрішніх стін.

Детальна інформація про кількість постраждалих та ступінь руйнувань наразі уточнюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie