У Дніпрі школяр намагався підкурити майже пів пачки сигарет: поведінка дитини шокувала соцмережі (відео)

Тютюн розпалити виявилося не так-то й просто.

У Дніпрі малолітній хлопець намагався закурити поспіль сім сигарет. Зробити цього у нього не вийшло, тому що припалював він стіки, які призначені для нагрівання тютюну.

Відео інциденту згодом потрапило в соціальні мережі.

На кадрах видно, що за столом сидить хлопчик, на вигляд якому до семи років. У роті він тримає сім тонких сигарет, які намагається прикурити за допомогою запальнички. Однак зробити цього у нього так і не вийшло.

У коментарях до публікації користувачі помітили, що закурити хлопчик намагається стіки для куріння електронними пристроями. Крім того, користувачів вразило те, в якому віці покоління, яке підростає, починає звикати до шкідливих звичок.

Я шокований. Шкода хлопчика.

Шкідлива звичка на все життя.

Жах якийсь. Чому не викликати поліцію?

Нагадаємо, що у Дніпрі компанія таксистів побила і змусила облитися зеленкою чоловіка, яких хотів проїхати "зайцем".

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