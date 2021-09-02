У Дніпрі школяр намагався підкурити майже пів пачки сигарет: поведінка дитини шокувала соцмережі (відео)

Тютюн розпалити виявилося не так-то й просто.
У Дніпрі малолітній хлопець намагався закурити поспіль сім сигарет. Зробити цього у нього не вийшло, тому що припалював він стіки, які призначені для нагрівання тютюну.
Відео інциденту згодом потрапило в соціальні мережі.
На кадрах видно, що за столом сидить хлопчик, на вигляд якому до семи років. У роті він тримає сім тонких сигарет, які намагається прикурити за допомогою запальнички. Однак зробити цього у нього так і не вийшло.
У коментарях до публікації користувачі помітили, що закурити хлопчик намагається стіки для куріння електронними пристроями. Крім того, користувачів вразило те, в якому віці покоління, яке підростає, починає звикати до шкідливих звичок.
- Я шокований. Шкода хлопчика.
- Шкідлива звичка на все життя.
- Жах якийсь. Чому не викликати поліцію?
Нагадаємо, що у Дніпрі компанія таксистів побила і змусила облитися зеленкою чоловіка, яких хотів проїхати "зайцем".
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