У Дніпрі "швидка" влетіла в стовп: загинув медик (фото)

Один з медичних працівників загинув на місці аварії

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У Дніпрі сьогодні, 19 липня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень», — йдеться у повідомленні відомства.

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На місці аварії

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Всі обставини та причини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, у Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.