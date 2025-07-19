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У Дніпрі "швидка" влетіла в стовп: загинув медик (фото)
У Дніпрі водій швидкої допомоги спричинив аварію — виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Один із медиків, що перебував в автівці, помер.
У Дніпрі сьогодні, 19 липня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень», — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Всі обставини та причини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, у Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.