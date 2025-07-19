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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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755
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У Дніпрі "швидка" влетіла в стовп: загинув медик (фото)

У Дніпрі водій швидкої допомоги спричинив аварію — виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Один із медиків, що перебував в автівці, помер.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Один з медичних працівників загинув на місці аварії

Один з медичних працівників загинув на місці аварії

У Дніпрі сьогодні, 19 липня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці аварії

На місці аварії

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Всі обставини та причини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, у Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.

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