У Дніпрі сім'ї загиблої на "Південмаші" жінки виплатять 250 тисяч гривень

Жінка посмертно нагороджена міським почесним знаком “Захисник Вітчизни”.
У Дніпрі виплатять грошову компенсацію сім'ї жінки, яка загинула від рук 20-річного нацгвардійця на “Південмаші". Родині Віри Лебединець обіцяють одноразову грошову компенсацію у розмірі 250 тисяч гривень.
Своєю чергою, доньці жінки — Кірі Лебединець — до 18 років щомісяця виплачуватимуть матеріальну допомогу. Ще одну підтримку дівчина отримуватиме з відрахувань заробітної плати мера, повідомив міський голова Борис Філатов.
Також сім'ї нададуть можливість щорічно їздити безкоштовно до санаторію на оздоровлення, а матері Віри, яка працює в системі міської освіти, вдвічі піднімуть зарплатню.
Крім того, в будинки у сім'ї, за рахунок приватних пожертв та народних депутатів Верховної Ради, зроблять ремонт.
Сама ж Віра Лебединець посмертно нагороджена міським почесним знаком “Захисник Вітчизни”.
Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.
Читайте також:
- Розстріл солдатів у Дніпрі: медики розповіли про стан вцілілих нацгвардійців.
- У фейсбуці створили групу підтримки Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі.
- На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі.