У Дніпрі слабозорі люди на території торговельного центру впали в яму: постраждалих госпіталізували

У Дніпрі слабозорі люди на території торговельного центру впали в яму: постраждалих госпіталізували

Інцидент стався через те, що на ділянці ремонтують екскаватор.

В одному з торгових центрів у Дніпрі слабозорі люди впали в яму біля ескалатора. Внаслідок чого чоловік втратив зуб.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася у торговому центрі, розташованому на вулиці Титова. Попередньо, інцидент стався через те, що на ділянці ремонтують екскаватор. Саме ж аварійне місце особливо не убезпечили.

Внаслідок чого в яму впали сліпа жінка, а також чоловік, який слабо бачить — під час падіння він вибив зуб. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що на Волині водолази розшукують 17-річного юнака.

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