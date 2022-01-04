У Дніпрі слабозорі люди на території торговельного центру впали в яму: постраждалих госпіталізували

Інцидент стався через те, що на ділянці ремонтують екскаватор.
В одному з торгових центрів у Дніпрі слабозорі люди впали в яму біля ескалатора. Внаслідок чого чоловік втратив зуб.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася у торговому центрі, розташованому на вулиці Титова. Попередньо, інцидент стався через те, що на ділянці ремонтують екскаватор. Саме ж аварійне місце особливо не убезпечили.
Внаслідок чого в яму впали сліпа жінка, а також чоловік, який слабо бачить — під час падіння він вибив зуб. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що на Волині водолази розшукують 17-річного юнака.
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