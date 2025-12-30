ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
241
2 хв

У Дніпрі сміттєва криза через ухилянтів — заява мера Філатова

Мер Дніпра заявив, що через ухилянтів і переселенців у місті в рази побільшало сміття.

Ігор Бережанський
Борис Філатов назвав причини сміттєвої кризи у Дніпрі

Борис Філатов назвав причини сміттєвої кризи у Дніпрі / © Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов назвав неочікувану причину, чому у його місті виникли проблеми зі сміттям. Серед інших причин, мер вважає, що у Дніпрі сміттєва криза через ухилянтів, які ховаються від ТЦК вдома і замовляють кур’єрську доставку, та переселенців.

Про це він повідомив під час свого звіту за 2025 рік.

Філатов визнав, що проблеми зі сміттям у Дніпрі дійсно є. У цього, за його словами, є такі причини:

  • місту критично не вистачає водіїв сміттєвозів (у тому числі — через мобілізацію);

  • місцеві мешканці заборгували за вивезення сміття 330 мільйонів гривень.

  • існуючий тариф не відповідає фактичній собівартості послуг

  • переселенці

«…У Дніпра, як у великого міста, ресурси не безкінечні, а уявіть, що у нас додалось зареєстрованих 200 тисяч переселенців, це тільки переселенців. А ми рахуємо, що їх може бути і 300 тисяч. Люди не сплачують сміття», — сказав мер.

  • ухилянти

«В нас ця точно є проблема — це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур’єрську доставку їжі або інших різних речей. І ми на власні очі бачимо що [кількість] сміття росте з геометричною прогресією. Все більше, більше і більше. Це така склалась ситуація ідеального шторму: заборгованість, кількість сміття росте, водіїв сміттєвозів все менше і менше… Це реальна проблема і це проблема системна», — стверджує Філатов.

241
