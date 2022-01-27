У Дніпрі солдат розстріляв товаришів по службі: кількість вбитих і поранених зросла

У Дніпрі солдат розстріляв товаришів по службі: кількість вбитих і поранених зросла

Стрілець втік.

У Дніпрі в ніч проти 27 січня солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: кількість вбитих зросла до п'яти, стільки ж поранено.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.

За словами Антона Геращенка, серед загиблих є жінка - співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка - військовослужбовець НГУ.

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Усе сталося на закритій території Південного машинобудівного заводу - це режимний об'єкт, де солдати несли службу у лавах Нацгвардії. 20-річний строковик уночі взяв автомат із кімнати, де зберігалася зброя, зайшов до караульного приміщення і відкрив вогонь. На той момент у приміщенні перебували понад два десятки вояків, двоє з них устигли вибігти і викликати правоохоронців.

Стрілець із автоматом утік. Припускають, що він переліз через паркан. Його розшукують. Поліція оголосила план "Сирена".

"Введено поліцейську спецоперацію: тривають пошуки військовослужбовця, який влаштував стрілянину у Дніпрі. У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції", - йдеться у повідомленні поліції.

Facebook/Антон Геращенко

Нагадаємо, в центрі Києва у вівторок, 25 січня, навпроти Софії неподалік будівлі СБУ пообіді сталася сутичка між групою людей. Згодом один із чоловіків вихопив автоматичну зброю та почав стріляти. Як розповіли у поліції, озброєний чоловік – представник приватної охоронної фірми. Приїхав на виклик до установи, де розміщується обмінник. Сюди прийшла громадська організація, яка, каже, бореться проти корупції. Хотіли зайти, наклеїли наліпки, а працівники викликали охорону. Сталася сутичка.

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