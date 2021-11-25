У Дніпрі спалахнула дев'ятиповерхівка: з вогню рятувальники вивели маму з дитиною, є постраждалі (відео)

У Дніпрі спалахнула дев'ятиповерхівка: з вогню рятувальники вивели маму з дитиною, є постраждалі (відео)

Подія обійшлася без людських жертв, але з псуванням майна.

У Дніпрі 25 листопада сталося одразу кілька серйозних пожеж: горіла дев'ятиповерхівка на Слобожанському проспекті, а також висотка на Запорізькому шосе.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як з'ясувалося, пожежа сталася в одній з трикімнатних квартир на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вогонь на площі у 30 "квадратів" знищив домашні речі. З місця події рятувальники негайно евакуювали маму з дитиною — їх передали медикам.

“На щастя, все обійшлося, їх життю нічого не загрожує та госпіталізації вони не потребують. Ще одні мешканці сусідньої квартири, чоловік 1960 та жінка 2003 року народження, самостійно покинули задимлений під’їзд. Вони госпіталізовані до Дніпровської міської клінічної лікарні № 4 з попереднім діагнозом: “отруєння продуктами горіння”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, встановлюватимуть правоохоронці.

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