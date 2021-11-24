У Дніпрі спалахнув скандал через утеплення на відомому муралі: хто винен (фото)

Мурал "Пані Дніпра" прикрашає 16-поверховий будинок, його видно навіть з протилежного берега.
У Дніпрі на житловому масиві Сонячний власник однієї з квартир на вулиці Маршала Малиновського, 44 вирішив зробити утеплення поверх відомого муралу.
Місцеві жителі одразу різко відреагували на інцидент у соціальній мережі Facebook.
Однак не всі залишилися незадоволеними тим, що частину живопису закрили пінопластом. Деякі мешканці почали захищати власника квартири. Мовляв, у домі холодно, і про це мали подумати, перш ніж малювати мурал.
Через громадський резонанс на скандал звернули увагу у міській раді. Утеплення наступного дня зняли.
Головний художник Дніпра Сергій Білий на своїй сторінці в Facebook розповів, що інспекція з питань благоустрою міста провела "мирний діалог з господарем".
"Так, перш ніж малювати мурал, варто було подумати про утеплення всього фасаду. Але, як я припускаю, така можливість була, і жителі вибрали не утеплювати. Але як би там не було, латкове утеплення поверх муралу, і до того ж на фасаді, що формує панораму лівого берега, абсурдно!" – написав Білий.
Начальник інспекції Руслан Мороз пояснив TCН.ua, що власник квартири самостійно зняв утеплення. Однак він не зробив нічого протизаконного – утеплення не регламентується законодавством. За його словами, мурал зробили у 2017 році за бюджетні кошти у рамках загальноміської програми. Тому місцева влада могла б через суд стягнути з власника квартири його чималу вартість.
"Але сам мурал робився за бюджетні кошти, тобто комісія зі збитків могла б нарахувати господареві квартири кругленьку суму за знищення муралу. І він вирішив не ризикувати", - розповів Мороз.
Нагадаємо, що у столиці з'явився мурал, який здатен очищувати атмосферу. Його фарба може поглинати шкідливі елементи з повітря.
Читайте також: