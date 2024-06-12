У Дніпрі спалили мікроавтобус ЗСУ: деталі від поліції (фото)

На місці злочину поліцейські знайшли порожні пляшки від бензину.

У Дніпрі в ніч проти 10 червня група осіб підпалила мікроавтобус, який належить українським військовим. Поліція відкрила справу.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу на автостоянці по вул. Яскравій у Дніпрі загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим.

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Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло автомобіля. На місці злочину поліцейські знайшли порожні пляшки від бензину.

За попередніми даними, до підпалу може бути причетна група осіб.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Правоохоронці вживають заходи для затримання зловмисників.

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Пляшки від бензину на місці підпалу мікроавтобуса ЗСУ у Дніпрі / Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

До слова, у Хмельницькому чоловік напав на працівника ТЦК, поранивши його ножем.

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