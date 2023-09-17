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У Дніпрі сталася автотроща – авто влетіло в АЗС, є постраждалі (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Дніпрі сталася автотроща – авто влетіло в АЗС, є постраждалі (фото, відео)

Аварія у Дніпрі біля АЗС / Фото: скриншот

У Дніпрі сталася аварія на АЗС.

У Дніпрі ввечері 16 вересня сталася аварія – на дорозі зіштовхнулись три автівки, один з автомобілів в’їхав в АЗС. 

Про це пишуть місцеві пабліки. 

За словами очевидців, аварія сталася на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе.

Місцевий ресурс "Дніпро Оперативний" повідомив, що внаслідок аварії постраждала працівниця АЗС – вона отримала тілесні ушкодження, її госпіталізувала швидка.

Авто влетіло в АЗС у Дніпрі / Фото: Telegram / ©
Авто влетіло в АЗС у Дніпрі / Фото: Telegram
Авто влетіло в АЗС у Дніпрі / Фото: Telegram / ©
Авто влетіло в АЗС у Дніпрі / Фото: Telegram
Авто влетіло в АЗС у Дніпрі / Фото: Telegram / ©
Авто влетіло в АЗС у Дніпрі / Фото: Telegram

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo, при зміні напрямку руху не впевнився в безпечності маневру, та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок чого Toyota зачепила автомобіль Nissan та вʼїхав в будівлю АЗС, де і травмував співробітницю АЗС.

У Дніпрі сталася автотроща за участі 3 автівок – одна з них влетіла в АЗС

У Дніпрі сталася автотроща за участі 3 автівок – одна з них влетіла в АЗС

Нагадаємо, на Харківщині авто ЗСУ протаранило блокпост – постраждали військові (фото).

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Дата публікації
Перегляди
499
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