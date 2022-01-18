У Дніпрі сталася пожежа у багатоповерхівці: вогонь повністю знищив квартиру, постраждав чоловік

В обставинах події розбираються правоохоронці.
У Дніпрі на проспекті Слобожанському вночі 18 січня згоріла квартира. Внаслідок чого постраждав чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася в однокімнатній квартирі, що розташована на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вогонь за лічені хвилини повністю знищив майно та пошкодив оздоблення стін.
Крім того, внаслідок пожежі постраждав 41-річний чоловік. Його рятувальники вивели з квартири на свіже повітря та передали медичним працівникам. Потерпілого з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння” госпіталізували до міської лікарні.
В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Львові загорівся під час руху трамвай №8, який виконує рейси з центру міста до спального Сихівського масиву.
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