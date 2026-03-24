Посеред дня дрон РФ влетів у багатоповерхівку у великому місті: перші деталі (фото)

Пошкоджений будинок у Дніпрі. / © Олександр Ганжа

У вівторок, 24 березня, у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів. Російські війська атакували місто. Зокрема, один БпЛА влетів у житловий будинок. Є потерпілі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог атакував Дніпро. Пошкоджений 14-поверховий будинок», — поінформував чиновник.

Наслідки атаки

За даними чиновника, внаслідок атаки БпЛА на двох верхніх поверхах житлової багатоповерхівки виникли пожежі. У будинку, пошкоджено стіни, балкони, вікна, технічний поверх.

«На зараз інформація про загиблих чи поранених внаслідок ворожої атаки на Дніпро не надходила», — додав він.

Очільник ОВА наголосив, що станом на 11:00 порання отримали троє людей. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Фото наслідків

Своєю чергою, місцеві Телеграм-канали публікують фото пошкодженого 14-поверхового будинку.

У Дніпрі пошкоджено 14-поверхового будинку. / © Олександр Ганжа

У Дніпрі пошкоджено 14-поверхового будинку. / © Олександр Ганжа

Пошкоджений будинок у Дніпрі. Фото: Дніпро Оперативний.

Пошкоджений будинок у Дніпрі. Фото: Дніпро Оперативний.

Що відомо про атаку на Дніпро

У Дніпрі о 10:02 залунали сирени. У місті фіксували російські безпілотники. Моніторингові канали інформують про загрозу реактивних дронів.

Місто перебувало під російською атакою майже годину. В обласному центрі сталася серія вибухів.

Кореспонденти «Суспільного» повідомили, що протиповітряна оборона збила один з дроні. Безпілотник упав у середмісті.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами і дронами. Загалом, за даними ПС, росіяни запустили 426 повітряних цілей. Сили ППО знищили 25 ракет і 365 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання шести ракет та 27 дронів на 22 локаціях.

