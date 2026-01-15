ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі сталися вибухи: мешканці повідомляють про перебої зі світлом

Наразі інформації від влади немає - як щодо вибухів, так і щодо ситуації зі світлом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дим після вибуху.

Дим після вибуху. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 15 січня у Дніпрі сталося кілька вибухів, після яких над містом здійнявся дим. Мешканці повідомляють про перебої зі світлом.

Про це повідомили місцеві меді та Телеграм-канали.

Зауважимо, у Дніпрі від 11:06 до 11:48 було оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попереджали про загрозу, пов’язану із балістичним озброєнням. Близько 11:30 сталися перші вибухи. Інформації про цілі у напрямку обласного центру не було.

Зокрема, Телегра-канал «Труха Дніпро» опублікував відео, на яких видно, як після серії вибухів у місті здійнявся чорний стовп диму.

Ситуація зі світлом

Водночас «Дніпро Оперативний» інформує, що у місті сталися про перебої з напругою. Зокрема, після вибухів мешканці приватного житлового масиву Діївка повідомили про скачки напруги.

Зауважимо, ще до вибухів у ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині запроваджують екстрені відключення світла. Водночас з інформації застосунку «єДніпро» стало відомо, що графіки не діють через аварійне відключення.

Відключення у Дніпрі. Телеграм-канал «Труха Дніпро».

Відключення у Дніпрі. Телеграм-канал «Труха Дніпро».

Нагадаємо, станом на 15 січня, за даними Міністерства енергетики, найскладнішою ситуація зі світлом залишається у Києві та Київській області. Окрім того, вночі ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі. Було знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie