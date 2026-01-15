У Дніпрі сталися вибухи: мешканці повідомляють про перебої зі світлом

Дим після вибуху. / © Associated Press

Вдень 15 січня у Дніпрі сталося кілька вибухів, після яких над містом здійнявся дим. Мешканці повідомляють про перебої зі світлом.

Про це повідомили місцеві меді та Телеграм-канали.

Зауважимо, у Дніпрі від 11:06 до 11:48 було оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попереджали про загрозу, пов’язану із балістичним озброєнням. Близько 11:30 сталися перші вибухи. Інформації про цілі у напрямку обласного центру не було.

Зокрема, Телегра-канал «Труха Дніпро» опублікував відео, на яких видно, як після серії вибухів у місті здійнявся чорний стовп диму.

Ситуація зі світлом

Водночас «Дніпро Оперативний» інформує, що у місті сталися про перебої з напругою. Зокрема, після вибухів мешканці приватного житлового масиву Діївка повідомили про скачки напруги.

Зауважимо, ще до вибухів у ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині запроваджують екстрені відключення світла. Водночас з інформації застосунку «єДніпро» стало відомо, що графіки не діють через аварійне відключення.

Відключення у Дніпрі. Телеграм-канал «Труха Дніпро».

Нагадаємо, станом на 15 січня, за даними Міністерства енергетики, найскладнішою ситуація зі світлом залишається у Києві та Київській області. Окрім того, вночі ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі. Було знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині.