У Дніпрі стартувало "Велике будівництво" Північної об'їзної дороги 

У Дніпрі розпочалося зведення Північного обходу міста. Раніше цього року було розпочато і вже майже завершене будівництво Південного обходу Дніпра. Таким чином місто, яке, як і багато інших в Україні, не мало об'їзної дороги, нарешті її отримає.

Обидві дороги будуються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"В області зводять "з нуля" три магістралі. Нову трасу на Київ Н-31. А ще – дві об’їзні. Вони суттєво розвантажать Дніпро від транзиту. На Північному обході роботи тільки-но розпочали. Чотирихсмуговий автошлях довжиною 6,6 км з’єднає Кайдацький міст із трасою М-30 Стрий-Ізварине", — зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Північний обхід з пропускною спроможністю понад 2600 автівок на годину розвантажить від заторів, зокрема, Новокодацький район міста, вулиці якого занадто вузькі для транзитних фур.

Продовженням Кайдацького мосту стане унікальна естакада протяжністю 1 км над заводською зоною і залізничною колією. Як зазначають в ОДА, таких криволінійних естакад в Україні ще не будували.

Для захисту мешканців довколишніх житлових будинків від шуму магістраль облаштують спеціальними металево-пластиковими екранами, які його поглинатимуть.

А на виїзді з міста зведуть залізничний шляхопровід. Дорогу прокладуть під ним. Передбачені і дворівневі розв’язки.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував серед планів програми "Велике будівництво" на 2021 рік оновлення та будівництво 6500 км трас національного та місцевого значення та 245 мостів.

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