У Дніпрі страждає крокодил та гинуть риби в "Акваріумі" через відключення світла (фото)

Співробітники акваріуму просять про допомогу.
У Дніпрі через тривалі відключення світла гинуть тропічні риби, страждають крокодили та інші тварини в "Акваріумі" Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Адміністрація тимчасово закрила його для відвідувачів та просить про допомогу українців у Facebook.
"Дві доби "Акваріум" був відключений від електропостачання. Не було й опалення. Співробітники практично цілодобово робили все, що було в їх силах для збереження колекції. Світло дали, але втрат цього разу уникнути не вдалося", - повідомили в "Акваріумі".
Співробітники просять допомогти зберегти життя крокодила, який мешкає в "Акваріумі". У його вольєрі необхідно встановити теплу підлогу, укласти кахель та виконати інші роботи.
Дізнатися, що необхідно "Акваріуму", можна за цим посиланням. Телефон для зв’язку: (097)-962-70-22.
Нагадаємо, українців просять дуже ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аварій. Його вже скоротили на 15%, однак цього замало, кажуть в "Укренерго".
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