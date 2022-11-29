У Дніпрі страждає крокодил та гинуть риби в "Акваріумі" через відключення світла (фото)

У Дніпрі через тривалі відключення світла гинуть тропічні риби, страждають крокодили та інші тварини в "Акваріумі" Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Адміністрація тимчасово закрила його для відвідувачів та просить про допомогу українців у Facebook.

"Дві доби "Акваріум" був відключений від електропостачання. Не було й опалення. Співробітники практично цілодобово робили все, що було в їх силах для збереження колекції. Світло дали, але втрат цього разу уникнути не вдалося", - повідомили в "Акваріумі".

Фото: Oleh Marenkov

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Співробітники просять допомогти зберегти життя крокодила, який мешкає в "Акваріумі". У його вольєрі необхідно встановити теплу підлогу, укласти кахель та виконати інші роботи.

Дізнатися, що необхідно "Акваріуму", можна за цим посиланням. Телефон для зв’язку: (097)-962-70-22.

Фото: Oleh Marenkov

Фото: Oleh Marenkov

Фото: Oleh Marenkov

Фото: Акваріум

Фото: Акваріум

Фото: Oleh Marenkov

Нагадаємо, українців просять дуже ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аварій. Його вже скоротили на 15%, однак цього замало, кажуть в "Укренерго".

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