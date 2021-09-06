У Дніпрі студентка переходила дорогу і впала в глибоку яму з водою (фото)

У Дніпрі студентка переходила дорогу і впала в глибоку яму з водою (фото)

Вибратися з провалу їй допомогли перехожі.

У Дніпрі поруч з пішохідним переходом студентка провалилася в яму з водою.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, інцидент стався 6 вересня близько 09:00 на вулиці Чернишевській. Дівчина ступила на тротуар, щоб перейти дорогу. В той же час у неї буквально пішла з під ніг земля — вона провалилася в яму, наповнену водою.

З ями студентці допомогли вибратись випадкові перехожі. На місце події згодом прибули комунальники, які огородили небезпечну ділянку. У місці провалу проводяться ремонтні роботи.

Нагадаємо, що у Дніпрі літня жінка застрягла між трубами у власній квартирі і не змогла самостійно звільнитися. Її визволяли рятувальники.

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