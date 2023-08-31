У Дніпрі суд обирає запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка (фото)

У Дніпрі 31 серпня розпочалося судове засідання, де оберуть запобіжний захід поліцейському, який 29 серпня застрелив чоловіка-пасажира Jaguar.

Про це кореспондентка ТСН Ольга Павловська повідомила з місця подій.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному відбувається за допомогою відеозв’язку, що пов'язано зі станом здоров'я правоохоронця. Його адвокат надав суду відповідну медичну документацію, однак подробиці не розголошувалися.

До суду зараз прийшли чимало патрульних, аби підтримати свого колегу.

Прокурор просить суд обрати поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Суд обирає запобіжний захід поліцейському з Дніпра / Фото: ТСН.ua

Суд обирає запобіжний захід поліцейському з Дніпра / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний поліцейський під час затримання застрелив чоловіка. Патрульні зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. В машині перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Між дорослими з автівки та патрульними виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину.

Поліцейського, який застрелив чоловіка, затримано і відкрито справу за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень. Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних. Жінці з Jaguar готують підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

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