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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Дніпрі суддя мотоциклом на смерть збив пішохода (фото)

Пішохід загинув на місці від отриманих травм, а попередня перевірка показала, що суддя-водій був тверезим.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мотоцикл судді, яким він збив пішохода у Дніпрі

Мотоцикл судді, яким він збив пішохода у Дніпрі / © Державне бюро розслідувань

У Дніпрі 23 травня суддя на мотоциклі наїхав пішохода, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Пішохід загинув на місці.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За попередніми даними, 23 травня у Дніпрі суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, наїхав на пішохода, який переходив дорогу у недозволеному місці. Через зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що суддя-водій мотоцикла був тверезим.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Місце ДТП у Дніпрі, де суддя на мотоциклі збив пішохода / © Державне бюро розслідувань

Місце ДТП у Дніпрі, де суддя на мотоциклі збив пішохода / © Державне бюро розслідувань

Мотоцикл судді, яким він збив пішохода у Дніпрі / © Державне бюро розслідувань

Мотоцикл судді, яким він збив пішохода у Дніпрі / © Державне бюро розслідувань

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