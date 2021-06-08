У Дніпрі суддя за фейкове судове рішення просив 2,5 тисячі доларів

Тепер чоловікові загрожує до десяти років в'язниці.

У Дніпрі Служба безпеки України викрила суддю одного з районних судів міста. За винесення фейкового судового рішення він просив 2,5 тисячі доларів.



Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Також читайте В Одесі ексслідчого СБУ підозрюють в отриманні хабара: 80 тисяч доларів від іноземця

Так, не чистий на руку суддя запропонував одному з адвокатів прийняти необхідне рішення за грошову винагороду. За фейковий документ він вимагав 2,5 тисячі доларів.



"Правоохоронці задокументували факт отримання усієї суми хабара суддею в службовому приміщенні. В рамках кримінального провадження, порушеного за ч. 3 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") КК України, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру", — відзначили в пресслужбі СБУ.



Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він може відправитися на термін від п'яти до десяти років.



Нагадаємо, суддю з Броварів відправили за ґрати і конфіскували майно за хабар.

Хабар більше ніж пів мільйона доларів: на Волині митник погорів на гарячому

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання