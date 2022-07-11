У Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення Центральної окружної прокуратури м. Дніпра місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та розбої (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді було доведено, що у лютому 2020 року раніше судимий за ґвалтування чоловік, перебуваючи поблизу однієї з автозаправних станцій міста, схопив 11-річну дівчинку за шию та, погрожуючи ножем, затягнув до лісосмуги. Чоловік забрав у дитини 29 грн та, застосовуючи силу, зґвалтував її.

Свою вину на суді підсудний не визнав.

"Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, дослідивши матеріали провадження, підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив покарання, на якому наполягав прокурор у справі", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що до поліції Миколаївщині звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її 12-річна донька стала жертвою насилля. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 25-річний чоловік, військовослужбовець одного з правоохоронних органів.

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