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У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував своїх неповнолітніх доньок

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував своїх неповнолітніх доньок

Фото: Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Священник МП після смерті дружини розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років.

У Дніпрі 47-річний священник одного з місцевих храмів УПЦ Московського патріархату протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно своїх дітей.

Про це інформують пресслужби поліції і прокуратури Дніпропетровської області.

За словами правоохоронців, "святий отець" після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років.

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Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Поліцейські затримали священнослужителя. Психологи опитали дітей у "кризовій кімнаті", інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Зараз дівчатка перебувають у лікарні.

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Раніше повідомлоялося, що в Росії затримали священника-педофіла за розбещення п'ятикласника. Також у Росії 85-річного ігумена монастиря звинуватили в педофілії. Злочин стався 7 років назад, проте жертви заявили про нього лише тепер.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, екссекретаря Чернівецької єпархії, який тепер "пішов на підвищення" і став головою Івано-Франківської єпархії УПЦ МП, співробітники СБУ нібито застали разом із роздягненим хлопцем під час обшуків у Чернівецькій єпархії. В Мережі з'явилася інформація, що юнакові лише 17 років.

Сам священнослужитель цю інформацію спростовував та заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ. Офіційно СБУ так і не підтвердила факту секс-скандалу.

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Дата публікації
Перегляди
1107
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