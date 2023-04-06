У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував своїх неповнолітніх доньок

Священник МП після смерті дружини розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років.

У Дніпрі 47-річний священник одного з місцевих храмів УПЦ Московського патріархату протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно своїх дітей.

Про це інформують пресслужби поліції і прокуратури Дніпропетровської області.

За словами правоохоронців, "святий отець" після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Поліцейські затримали священнослужителя. Психологи опитали дітей у "кризовій кімнаті", інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Зараз дівчатка перебувають у лікарні.

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлоялося, що в Росії затримали священника-педофіла за розбещення п'ятикласника. Також у Росії 85-річного ігумена монастиря звинуватили в педофілії. Злочин стався 7 років назад, проте жертви заявили про нього лише тепер.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, екссекретаря Чернівецької єпархії, який тепер "пішов на підвищення" і став головою Івано-Франківської єпархії УПЦ МП, співробітники СБУ нібито застали разом із роздягненим хлопцем під час обшуків у Чернівецькій єпархії. В Мережі з'явилася інформація, що юнакові лише 17 років.

Сам священнослужитель цю інформацію спростовував та заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ. Офіційно СБУ так і не підтвердила факту секс-скандалу.