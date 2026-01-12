У Дніпрі побутовий конфлікт СЗЧівця ледь не завершився трагедією / © Національна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі СЗЧівець взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас, щоб не потрапити до рук поліції.

Про це передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Сусіди зателефонували до поліції про те, що в одній з квартир стався конфлікт та чути крики про допомогу.

Копи оперативно приїхали на місце події. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком, намагаючись заспокоїти його та переконати відпустити матір, щоб вона не постраждала.

За силової підтримки спецпризначенців управління КОРД поліцейські затримали місцевого жителя. Ним виявився 48-річний чоловік, який самовільно залишив місце служби. Порушника доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Наразі з ним тривають слідчі дії.

Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік підірвав гранату в під’їзді багатоповерхівки.