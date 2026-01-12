- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі СЗЧівець взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
У Дніпрі затримали СЗЧівця, який тримав у заручниках матір і погрожував підривом.
У Дніпрі СЗЧівець взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас, щоб не потрапити до рук поліції.
Про це передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Сусіди зателефонували до поліції про те, що в одній з квартир стався конфлікт та чути крики про допомогу.
Копи оперативно приїхали на місце події. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком, намагаючись заспокоїти його та переконати відпустити матір, щоб вона не постраждала.
За силової підтримки спецпризначенців управління КОРД поліцейські затримали місцевого жителя. Ним виявився 48-річний чоловік, який самовільно залишив місце служби. Порушника доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Наразі з ним тривають слідчі дії.
Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік підірвав гранату в під’їзді багатоповерхівки.