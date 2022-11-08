У Дніпрі та Кам'янському працювали шахрайські call-центри: людей "розводили" неповнолітні та іноземці

На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність шахрайських сall-центрів, учасники яких під виглядом співробітників банків ошукували громадян.

На Дніпропетровщині працював шахрайський сall-центр, робітники якого ошукували громадян під виглядом співробітників банків.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

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Як стало відомо, шахрайські сall-центри працювали у Дніпрі та Кам’янському. У Дніпрі, зокрема, правоохоронці припинили діяльність п’ятьох сall-центрів. Там працювали майже 100 робітників - серед них були неповнолітні та особи без громадянства.

“Офіси були оснащені комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ України. Представляючись співробітниками банків, оператори сall-центру вивідували банківські реквізити та персональні дані громадян, після чого наявні на картках гроші перераховували на рахунки, відкриті на підставних осіб”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Ще один сall-центр закрили у Кам’янському. Розташовувався він у центрі міста. Працювали в ньому майже 20 осіб. Виманювали гроші вони, використовуючи банківські дані.

“Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до незаконного “бізнесу” та загальна сума завданих збитків”, - підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, що СБУ затримала чиновника прокуратури, який ухилянтам продавав свідоцтва про інвалідність.

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