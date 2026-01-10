У Дніпрі та Кривому Розі знеструмлено десятки тисяч осель - подробиці

Світло / © ТСН.ua

Реклама

У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки без електроенергії залишилися близько 100 тисяч родин.

Про це йдеться у повідомлені в ДТЕК у Telegram.

Зокрема, знеструмлення зафіксовано на лівому березі Дніпра, а також у Саксаганському та частково Покровському районах Кривого Рогу.

Реклама

Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Станом на 9:00 у Дніпрі вже вдалося відновити електропостачання майже для 17 тисяч осель.

У ДТЕК зазначають, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в усі домівки Дніпропетровщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію мешканців окремих населених пунктів Синельниківського району через посилення загрози життю внаслідок збройної агресії РФ.