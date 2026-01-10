- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі та Кривому Розі знеструмлено десятки тисяч осель - подробиці
Через атаку з боку РФ, були знеструмлені були частина лівого берега Дніпра та кілька районів Кривого Рогу.
У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки без електроенергії залишилися близько 100 тисяч родин.
Про це йдеться у повідомлені в ДТЕК у Telegram.
Зокрема, знеструмлення зафіксовано на лівому березі Дніпра, а також у Саксаганському та частково Покровському районах Кривого Рогу.
Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Станом на 9:00 у Дніпрі вже вдалося відновити електропостачання майже для 17 тисяч осель.
У ДТЕК зазначають, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в усі домівки Дніпропетровщини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію мешканців окремих населених пунктів Синельниківського району через посилення загрози життю внаслідок збройної агресії РФ.