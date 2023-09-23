У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи - ЗМІ

Російські загарбники завдали ударів балістичним озброєнням по Дніпру та Запоріжжю.

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Про це інформує ZN.UA з посиланням на власного кореспондента.

Повідомляється, що вибухи пролунали несподівано, адже повітряну тривогу ніхто не оголошував.

Крім того, у повідомленні видання вказується, що також вибух було чутно у Запоріжжі.

За попередньою інформацією ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині під час ранкової повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру до початку опалювального сезону, бо знає, що у жовтні Україна отримає ще системи ППО.

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