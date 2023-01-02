У Дніпрі та Запоріжжі прозвучали вибухи

Звуки вибухів також було чутно в Дніпрі.
Про це повідомляють кореспонденти.Суспільного.
В областях оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, звуки вибухів - це робота ППО.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін".
Не фотографуйте та не викладайте до Інтернету фото роботи сил ППО.
Будьте в укриттях.
Очікуємо на підтвердження інформації з офіційних джерел.
Оскільки звуки вибухів чути в кількох містах, закликаємо всіх зберігати інформаційну тишу.
Мешканці областей, де оголошена повітряна тривога - перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що на Київщині працює ППО: очевидці чують звуки вибухів.
Також у Києві пролунало кілька вибухів.
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