У Дніпрі та Запоріжжі прозвучали вибухи

Звуки вибухів також було чутно в Дніпрі.

Про це повідомляють кореспонденти.Суспільного.

В областях оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, звуки вибухів - це робота ППО.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін".

Не фотографуйте та не викладайте до Інтернету фото роботи сил ППО.

Будьте в укриттях.

Очікуємо на підтвердження інформації з офіційних джерел.

Оскільки звуки вибухів чути в кількох містах, закликаємо всіх зберігати інформаційну тишу.

Мешканці областей, де оголошена повітряна тривога - перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО: очевидці чують звуки вибухів.

Також у Києві пролунало кілька вибухів.

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