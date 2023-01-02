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У Дніпрі та Запоріжжі прозвучали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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2996
Час на прочитання
1 хв
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У Дніпрі та Запоріжжі прозвучали вибухи

Звуки вибухів також було чутно в Дніпрі.

Про це повідомляють кореспонденти.Суспільного. 

В областях оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, звуки вибухів - це робота ППО. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін".

Не фотографуйте та не викладайте до Інтернету фото роботи сил ППО.

Будьте в укриттях. 

Очікуємо на підтвердження інформації з офіційних джерел. 

Оскільки звуки вибухів чути в кількох містах, закликаємо всіх зберігати інформаційну тишу. 

Мешканці областей, де оголошена повітряна тривога - перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО: очевидці чують звуки вибухів.

Також у Києві пролунало кілька вибухів

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Дата публікації
Перегляди
2996
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