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У Дніпрі та Запоріжжі вночі пролунали вибухи

У Дніпрі та Запоріжжі вночі пролунали вибухи

В українських містах пролунали вибухи / Фото: із соцмереж

Попередньо, ворог здійснив атаку балістичним озброєнням.

В ніч проти 27 вересня у Дніпрі пролунали вибухи, також про вибухи повідомляється на Запоріжжі.

Про це інформує Суспільне.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у низці регіонів України.

"Загроза застосування балістики в Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Запорізька області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, про вибухи у Запорізькій області повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області пролунали вибухи.

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