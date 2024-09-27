У Дніпрі та Запоріжжі вночі пролунали вибухи

Попередньо, ворог здійснив атаку балістичним озброєнням.
В ніч проти 27 вересня у Дніпрі пролунали вибухи, також про вибухи повідомляється на Запоріжжі.
Про це інформує Суспільне.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у низці регіонів України.
"Загроза застосування балістики в Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Запорізька області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, про вибухи у Запорізькій області повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області пролунали вибухи.
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