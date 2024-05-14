У Дніпрі ТЦК планує витратити 10 млн грн на перевезення військовозобов’язаних – тендер

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розмістив тендер на послуги з перевезення військовозобов’язаних. Очікувана вартість становила 10,8 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

У тендері брали участь дві компанії – "ПІВНІЧ ТРАНС" та "Автопромінь". Остання стала переможцем торгів з пропозицією – 10,1 млн грн. З нею мають укласти договір.

Тендер на послуги з перевезення військовозобов’язаних

Тендер на послуги з перевезення військовозобов’язаних

Компанія має забезпечити виконання перевезення міжміськими автобусами відповідної місткості військовозобов’язаних та їхнього багажу з Дніпра до місця призначення за встановленим маршрутом.

Термін надання послуг – до 31 грудня 2024 року.

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