У Дніпрі ТЦК планує витратити 10 млн грн на перевезення військовозобов’язаних – тендер

Військкомат Дніпра оголосив тендер на послуги щодо перевезення військовозобов’язаних.
Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розмістив тендер на послуги з перевезення військовозобов’язаних. Очікувана вартість становила 10,8 млн гривень.
Про це йдеться на сайті Prozorro.
У тендері брали участь дві компанії – "ПІВНІЧ ТРАНС" та "Автопромінь". Остання стала переможцем торгів з пропозицією – 10,1 млн грн. З нею мають укласти договір.
Компанія має забезпечити виконання перевезення міжміськими автобусами відповідної місткості військовозобов’язаних та їхнього багажу з Дніпра до місця призначення за встановленим маршрутом.
Термін надання послуг – до 31 грудня 2024 року.
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