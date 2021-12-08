У Дніпрі "телефонний терорист" повідомив про бомби у двох торгових центрах: що відбувається

У Дніпрі "телефонний терорист" повідомив про бомби у двох торгових центрах: що відбувається

На місце прибули поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки та кінологи.

Дніпровський мінер продовжує розважатися. Вдень 8 грудня правоохоронцям надійшло повідомлення про можливу "бомбу" у двох популярних торгових центрах міста.

Про це користувачі пишуть у соціальних мережах.

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Невідомий “замінував” торгово-розважальний центр на вулиці Глінки та ще один – на проспекті Яворницького. З ТРЦ евакуювали всіх відвідувачів та персонал.

На місце прибули поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки та кінологи. У приміщеннях, де може бути вибуховий пристрій, працюють фахівці.

Зазначимо, що за сьогодні це вже не перший подібний випадок. Вранці “телефонний терорист” повідомив про замінування трьох шкіл, ще один навчальний заклад він нібито “мінував” днем ​​раніше.

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