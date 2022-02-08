У Дніпрі тіктокер заради лайків б'є дівчат: користувачі соцмереж шоковані (відео)

Згодом ролики зі своїми “пригодами” завантажує в ТікТок.

У Дніпрі молодий хлопець підкрадається до дівчат, б'є їх ногами та тікає. Все це він знімає на камеру мобільного телефону, а потім завантажує до соціальних мереж.

Подібні ролики стали з'являтися у телеграм-каналах.

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На кадрах видно, як хлопець, на вигляд якому до 20 років, підходить до дівчат та б'є їх ногою по попі. Після чого тікає. Згодом ролики зі своїми “пригодами” завантажує в ТікТок.

На відео він також вживає алкоголь. Все це супроводжується сумною піснею “Спасибі за те, що дала забути про кохання”.

У соціальних мережах пишуть, що такі випадки вже сталися на проспекті Калнишевського біля відділення пошти, ще один — на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Калинової.

“Дівчина відчула, що її хтось штовхнув. Обернувшись, побачила чоловіка. Він поводився неадекватно, тому дівчина вирішила не зв'язуватися з ним”, — зазначили в соцмережах.

Користувачі додали, що хлопця також бачили в одному з гіпермаркетів на лівому березі міста. За словами очевидців, у нього можуть бути проблеми із психічним здоров'ям.

Заходив у магазини та фотографувався з манекенами, фотографував дівчат. Поводився і справді дуже неадекватно, дивно, розмовляв сам із собою.

Мені у грудні зателефонувала дівчина і сказала, що її хтось у центрі міста вдарив ззаду.

Потрібно писати заяву до поліції.

Згодом з'явилася інформація, що хлопця затримали правоохоронці. Наразі копи встановлюють усі деталі, а також шукають постраждалих внаслідок невдалих пранків.

Нагадаємо, що у Києві пасажир тролейбуса побив хлопця, який голосно говорив телефоном.

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