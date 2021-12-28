У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і насмерть збив жінку: відео

На місці ДТП працюють правоохоронці та медики.
У Дніпрі на перехресті вулиці Пастера та проспекту Яворницького у вівторок, 28 грудня, трамвай зійшов з рейок та на смерть збив жінку.
Про це повідомляють видання "Відкритий" та "Дніпро оперативний".
Трамвай, здійснюючи поворот, зійшов з рейок та наїхав на жінку-пішохода. Потерпілу затиснуло між вагоном трамвая та світлофором. Через отримані травми жінка загинула.
На місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Обставини та причини аварії встановлюються.
Обережно, відео 18+
Також у Мережі опублікували відео моменту аварії. На ньому видно, як трамвай раптово сходить з колій. Місцеві ЗМІ додають, що ДТП могла статись через погану погоду - напередодні в місті випало багато снігу.
Обережно, відео 18+
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