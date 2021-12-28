У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і насмерть збив жінку: відео

У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і насмерть збив жінку: відео

На місці ДТП працюють правоохоронці та медики.

У Дніпрі на перехресті вулиці Пастера та проспекту Яворницького у вівторок, 28 грудня, трамвай зійшов з рейок та на смерть збив жінку.

Про це повідомляють видання "Відкритий" та "Дніпро оперативний".

Трамвай, здійснюючи поворот, зійшов з рейок та наїхав на жінку-пішохода. Потерпілу затиснуло між вагоном трамвая та світлофором. Через отримані травми жінка загинула.

На місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Обставини та причини аварії встановлюються.

Обережно, відео 18+

Також у Мережі опублікували відео моменту аварії. На ньому видно, як трамвай раптово сходить з колій. Місцеві ЗМІ додають, що ДТП могла статись через погану погоду - напередодні в місті випало багато снігу.

Обережно, відео 18+

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