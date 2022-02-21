У Дніпрі троє поліцейських та двоє чоловіків провалилися під кригу: є загиблий (фото)

У Дніпрі троє поліцейських та двоє чоловіків провалилися під кригу: є загиблий (фото)

Поліцейські намагалися врятувати чоловіка.

У Дніпрі під кригу провалилися п'ятеро людей, серед яких троє поліцейських. Внаслідок інциденту один чоловік помер.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що рятувальникам 20 лютого о 14:56 надійшло повідомлення про чоловіка, який під час риболовлі провалився під кригу на річці Дніпро. Першими на місце приїхали троє співробітників поліції. Вони намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу.

Слідом за ними під кригу провалився ще один місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції. Рятувальникам вдалося витягти з води усіх чоловіків. Але рибалка помер в кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області під час прогулянки під лід провалилось двоє дітей. Одна з потерпілих загинула, іншу дівчинку вдалось врятувати.

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