У Дніпрі ТЦКівець влаштував стрілянину під час "погоні" за ухилянтом (відео)

Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

Реклама

Дніпропетровський обласний ТЦК підтвердив, що їхній працівник відкрив посеред вулиці під час «погоні» за ухилянтом. У військкоматі запевнили, що це був попереджувальний вогонь у відповідь після того, як чоловік провокував бійку.

У місцевих пабліках поширюють відео, на якому чути постріл. У дописі вказано, що стрілянина сталася біля школи на вулиці Івана Нечуя-Левицького. На відео присутня також ненормативна лексика.

Дата публікації 15:29, 25.08.25 Кількість переглядів 9 Стрілянина у Дніпрі: ТЦК підтвердив, що вогонь відкривав їхній працівник

Що кажуть у ТЦК

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП каже, що повна інформація щодо інциденту буде надана після зʼясування всіх його обставин.

Реклама

За попередньою інформацією 24 серпня 2025 року група оповіщення РТЦК спільно зі співробітниками Нацполіції на вулиці Івана Нечуя-Левицького зупинили громадянина для перевірки наявності військово-облікових документів.

«Всупереч вимогам діючого законодавства, що передбачає необхідність для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років мати при собі військово-облікові документи, дана особа таких документів при собі не мала», — йдеться в повідомленні.

Громадянину запропонували проїхати до ТЦК для уточнення даних. Проте, як запевняють у пресслужбі ТЦК, чоловік «відмовився і почав поводити себе агресивно». У військкоматі стверджують, що він один напавш на представників РТЦК, провокуючи бійку.

«Одним з представників групи оповіщення для припинення протиправних дій та з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Серед цивільних, військових та поліцейських постраждалих немає. На даний триває розслідування та зʼясування всіх обставин даного інциденту.

Раніше повідомлялося, що після мобілізації у реанімації помер відомий брейкдансер із Кропивницького.

Крім того, стало відомо, що на Рівненщині на пункті збору помер мобілізований.