У Дніпрі у багатоповерхівці пролунав вибух: є жертви (фото, відео)

У Дніпрі у багатоповерхівці пролунав вибух: є жертви (фото, відео)

Сусіди почули вибух, а після цього сталася пожежа.

У Дніпрі пролунав потужний вибух у п’ятиповерхівці. В результаті загинула одна людина.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Сьогодні вранці, 14 литоспада, близько 06:50 навулиці Абхазькій у Дніпрі вибухнула квартира на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Після цього сталася пожежа.

В результаті події загинула одна людина.

За словами мешканців будинку, вони спершу почули вибух, а потім із вікна квартири повалив чорний дим.

На місці події перебували правоохоронці та ДСНСники. Причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, що у Сьєрра-Леоне зросла кількість жертв від вибуху бензовоза. Зараз офіційно відомо про 144 загиблих.

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