У Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної з "Великим будівництвом", проводять серію обшуків

Детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА – в кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
У Дніпрі тривають обшуки у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної з "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Про це "Схемам" розповіли три непов’язані між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України.
Слідчі дії тривають у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.
Також обшукали підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.
У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.
Нагадаємо, у Броварах Київської області через обстріли ворога 16 грудня знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури.
Додамо, що після війни Росії проти України нові будинки в нашій країни проєктуватимуться з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом, як це робиться в Ізраїлі.
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