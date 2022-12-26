У Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної з "Великим будівництвом", проводять серію обшуків

У Дніпрі тривають обшуки у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної з "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Про це "Схемам" розповіли три непов’язані між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України.

Слідчі дії тривають у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.

Також обшукали підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.

Нагадаємо, у Броварах Київської області через обстріли ворога 16 грудня знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури.

Додамо, що після війни Росії проти України нові будинки в нашій країни проєктуватимуться з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом, як це робиться в Ізраїлі.

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