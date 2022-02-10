У Дніпрі у психіатричному закладі померла неповнолітня пацієнтка

Дівчина мала діагноз шизофренія.

У Дніпрі у Дніпровській клінічній психіатричній лікарні померла юна пацієнтка. Дівчину ушпиталили з шизофренією.

Про це повідомляє "Дніпро TV".

У Дніпрі раптово померла 15-річна дівчина, яка перебувала на лікуванні у дитячому відділенні психіатричної лікарні на вулиці Бехтєрєва. Дівчина проходила курс лікування і мала діагноз "шизофренія".

Цю інформацію підтвердили у медзакладі.

"Так, такий випадок є. Зараз цим займається поліція. Буде судова експертиза і тільки після цього вже будуть розставлені всі крапки над "і", - прокоментував Юрій Завалко, медичний директор КП“ "Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" ДОР.

Нагадаємо, що 20-річного підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок у Львові фахівці Київського міського центру судово-психіатричної експертизи вважають осудним, адже за їхніми висновками, хлопець лише симулює психічну хворобу, щоб уникнути покарання за жорстокий злочин.

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