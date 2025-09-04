- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 377
- Час на прочитання
- 2 хв
У Дніпрі українського військового засудили до довічного: що він накоїв
Військовий Нацгвардії розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині і тепер решту життя проведе за ґратами.
До довічного ув’язнення засуджено військовослужбовця Нацгвардії, який розстріляв поліцейських та двох жінок у Лимані на Донеччині.
Про це передає пресслужба ДБР.
Інцидент стався наприкінці січня 2024 року. Тоді мешканка деокупованого Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим. Чоловік проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.
На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце направили ще один наряд. Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок — пенсіонерки та її доньки.
Злочинця затримали по гарячих слідах.
За словами правоохоронців, між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.
Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.
Нацгвардійця засудили до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, за інформацією джерел ТСН.ua, нацгвардієць хотів, щоб одна з жінок когось до себе підселила. Але жінка відмовлялася. Після чого виник конфлікт і сталося вбивство.
