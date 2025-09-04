У Дніпрі українського військового засудили до довічного: що він накоїв

Розстріл у Лимані: суд через понад 1,5 року нарешті ухвалив рішення / © УНІАН

До довічного ув’язнення засуджено військовослужбовця Нацгвардії, який розстріляв поліцейських та двох жінок у Лимані на Донеччині.

Про це передає пресслужба ДБР.

Інцидент стався наприкінці січня 2024 року. Тоді мешканка деокупованого Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим. Чоловік проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце направили ще один наряд. Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок — пенсіонерки та її доньки.

Злочинця затримали по гарячих слідах.

За словами правоохоронців, між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Нацгвардійця засудили до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, за інформацією джерел ТСН.ua, нацгвардієць хотів, щоб одна з жінок когось до себе підселила. Але жінка відмовлялася. Після чого виник конфлікт і сталося вбивство.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині військовий застрелив заступникав командира роти, а потім укоротив собі віку.