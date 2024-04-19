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У Дніпрі унаслідок ворожого удару горить п'ятиповерхівка: під завалами можуть бути люди

У Дніпрі унаслідок ворожого удару горить п'ятиповерхівка: під завалами можуть бути люди

За попередньою інформацією, унаслідок обстрілу Дніпра постраждало 6 осіб / Фото: pixabay.com

Ворог обрав своєю ціллю Дніпро.

У Дніпрі горить п'ятиповерхівка.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у повідомленні у соціальних мережах. 

Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. 

На зараз, попередньо, шестеро постраждалих.

На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка. 

Більше інформації – згодом. 

Поки ж подбайте про свою безпеку. Повітряна тривога продовжується.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

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