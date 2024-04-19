У Дніпрі унаслідок ворожого удару горить п'ятиповерхівка: під завалами можуть бути люди

У Дніпрі горить п'ятиповерхівка.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у повідомленні у соціальних мережах.

Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди.

На зараз, попередньо, шестеро постраждалих.

На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.

Більше інформації – згодом.

Поки ж подбайте про свою безпеку. Повітряна тривога продовжується.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

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