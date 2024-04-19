У Дніпрі унаслідок ворожого удару горить п'ятиповерхівка: під завалами можуть бути люди

Ворог обрав своєю ціллю Дніпро.
У Дніпрі горить п'ятиповерхівка.
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у повідомленні у соціальних мережах.
Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди.
На зараз, попередньо, шестеро постраждалих.
На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.
Більше інформації – згодом.
Поки ж подбайте про свою безпеку. Повітряна тривога продовжується.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
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