У Дніпрі в багажнику автомобіля знайшли тіло чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали

У Дніпрі в багажнику автомобіля знайшли тіло чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали

Вони завдали потерпілому декілька ударів молотком по голові.

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються у жорстокому вбивстві 57-річного громадянина. Вони забили його молотками, а тіло заховали у багажнику авто.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Також читайте Моторошне вбивство у хостелі Києва: колишній силовик завдав товаришу пів сотні ножових поранень

“Працівники поліції встановили та затримали двох чоловіків 34 та 39 років, причетних до вбивства. Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що тіло чоловіка у багажнику авто знайшов його син. Сам потерпілий 28 жовтня приїхав на рибалку до човнової станції на вулиці Набережна Заводська. Близько 15:00 він востаннє поговорив із дружиною телефоном, після чого перестав виходити на зв'язок.

Вбивство Олександра Іваніни: у Сумах застрелили активіста на очах у цивільної дружини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання