Душили і казали, що це "виховання": у Дніпрі в батьків забрали шістьох дітей (фото)

У Дніпрі правоохоронці забрали в батьків шістьох дітей віком від одного до 13 років. Про неповнолітніх, які живуть у жахливих умовах, стало відомо випадково, коли роздягнутий хлопчик вибіг з дому, тому що його душив вітчим.

Дитину в одній спідній білизні помітили перехожі, дали їй теплий одяг та викликали поліцію.

Згодом до патрульних вийшов чоловік і назвався вітчимом 10-річного хлопчика. Він розповіла поліцейським, що втік з дому, бо вітчим душив його.

Також читайте У Дніпрі на новорічних прикрасах для міста вкрали 5,4 млн гривень

Коли на місце події приїхала мама дитини, вона заявила, що в діях чоловіка не бачить нічого поганого. Мовляв, це звичайний процес виховання.

Патрульні оглянули умови проживання в квартирі та були вражені антисанітарією, відсутністю нормальної їжі та станом дітей.

Про виявлений факт повідомили ювенальну превенцію та соціальну службу, а також викликали швидку. Усіх шістьох дітей забрали до лікарні, де їх оглянуть та нададуть необхідну допомогу.

Питання щодо притягнення до відповідальності батьків та подальшу долю дітей вирішуватимуть відповідальні за це служби.

Нагадаємо, в передмісті Дніпра невідомий стріляє по дітях на майданчику. Відомо щонайменше про трьох постраждалих, а також поранених тварин - кота й собаку. Стрілка шукають правоохоронці, а батьків закликають бути обережними.

Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Як говорити з дітьми про фінанси під час війни – поради психологині Анни Кушнерук

Читайте також: