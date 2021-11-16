У Дніпрі в будинку для людей похилого віку трагічно загинули п'ять жінок: поліція затримала адміністратора

У Дніпрі в будинку для людей похилого віку трагічно загинули п'ять жінок: поліція затримала адміністратора

Жінки могли отруїтися чадним газом.

У Дніпрі правоохоронці затримали адміністратора будинку для людей похилого віку, в якому загинули п'ятеро жінок. Вони могли задихнутися чадним газом.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 16 листопада до поліції надійшла інформація про те, що в приватному будинку для людей похилого віку в Центральному районі міста виявили п'ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

Попередньо трагедія могла статися через коротке замикання та загоряння електропроводки в кімнаті на другому поверсі. Внаслідок чого жінки могли надихатися чадного газу.

“Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (“Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”) КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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