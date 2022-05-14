У Дніпрі в метро відбудеться благодійний концерт: його відкриє військовий оркестр

У Дніпрі в метро відбудеться благодійний концерт: його відкриє військовий оркестр

У Дніпрі на станції метро "Вокзальна" 14 травня о 17:00 відбудеться благодійний концерт. Вхід вільний, однак кожен охочий зможе фінансово підтримати Збройні Сили України.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Концерт відкриє військовий оркестр оперативного командування "Схід". Також заспівають гурти "Скрябін", "Ot Vinta", "MBreeze", Сергій Присяжний із "Мотор'ролли", Віктор Негур із "Пан Карпо", Петро Чорний, учасники фесту "Пісні, народжені в АТО" Олександр Клец та Сергій Бойко, перший волонтерський хор Дніпра.

Нагадаємо, українські зірки влаштували безкоштовний концерт на станції метро "Вокзальна" у місті Дніпро. У такий спосіб артисти хотіли підтримати цивільних і водночас подбати про безпеку глядачів. Проєкт назвали "Життя переможе".

Фото: Дніпропетровська ОВА

"Життя переможе": українські зірки влаштували концерт у метро Дніпра

Читайте також: